Ländle-SPÖ will Bildungscampus in Dornbirn Markt

Dornbirn - Die Vorarlberger SPÖ schlägt ein Bildungscampus Vorarlberg im Stadtteil Dornbirn Markt vor.

Anlässlich der präsentierten Studie „Big Picture Vorarlberg“, welche zum Ergebnis kam, dass der geeignetste Standort für ein Innovationszentrum in Vorarlberg die Stadt Dornbirn ist, schlagen die Vorarlberger Sozialdemokraten als flankierende Maßnahme einen Bildungscampus Vorarlberg im Stadtteil Dornbirn Markt vor.

Zu einem „Big Picture Vorarlberg“ gehöre auch ein "Bildungscampus", so Landesparteivorsitzender Martin Staudinger. Innovation und Bildung gehen Hand in Hand, so Staudinger.