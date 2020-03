Ländle: Öffentlicher Verkehr bleibt weiterhin aufrecht

Allerdings wird es aufgrund der momentanen Ausnahmesituation im Bus- und Bahnverkehr zu weiteren Einschränkungen kommen.

Ab nächstem Montag (23. März) fährt die Bahnlinie S1 (Lindau – Bludenz) im Halbstundentakt und die Regionalexpress-Züge (REX) nur mehr zu Randzeiten am frühen Morgen und am Abend. Der Busverkehr wird bereits ab Donnerstag (19. März) in den meisten Regionen Vorarlbergs von Montag bis Samstag auf den Samstagfahrplan umgestellt und endet zwischen 19:00 und 21:00 Uhr. Das bestätigt das Land Vorarlberg in einer Aussendung.