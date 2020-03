VVV: Maßnahmen zum Schutz der Fahrgäste

Der Verkehrsverbund Vorarlberg ergreift zusammen mit der ÖBB Maßnahmen zum Schutz des Personals und der Fahrgäste.

„Viele Vorarlberger sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und es ist in unserer Verantwortung, dass der Öffentliche Verkehr auch weiterhin reibungslos und in gewohnter Qualität funktioniert. Uns ist aber wichtig, für Fahrgäste wie auch für unsere Mitarbeiter, das gesundheitliche Risiko so gering wie möglich zu halten,“ so Marcus Ender, Regionalmanager ÖBB Vorarlberg, und Christian Hillbrand, Geschäftsführer Verkehrsverbund Vorarlberg.