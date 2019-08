Ländle-Migrationsexperte plädiert für Rückführungs-Anreize

Der renommierte Migrationsexperte und Hittisauer Gerald Knaus will Rückführungs-Anreize für die Herkunftsländer schaffen. Dass integrierte Lehrlinge abgeschoben werden, versteht Knaus nicht.

Speziell für die Flüchtlinge, die aus Afrika über das Mittelmeer nach Europa kommen, mache ein Rückführungsabkommen in beiderseitigem Interesse Sinn, weil diesen Menschen in Europa oft der Schutz verweigert werde. Die Schaffung von Anreizen solle helfen, dass Menschen sich erst gar nicht mehr nach Libyen und die gefährliche Bootsreise nach Europa begeben.

"Wir müssen einen Weg finden, dass weniger Menschen in die Boote steigen, aber gleichzeitig, die retten, die in den Booten sind."

"Alter Rhein": Historisches Musterbeispiel für Völkerverständigung

Migrationsexperte Gerald Knaus führt in dem Interview den "Alten Rhein" zwischen dem österreichischen Hohenems und der Schweizer Gemeinde Diepoldsau als historisches Musterbeispiel für Völkerverständigung an. Im zweiten Weltkrieg sind viele Juden vor dem Nazi-Regime über Hohenems in die Schweiz geflüchtet, um in Sicherheit zu sein. In Diepoldsau gab es ein Aufnahmezentrum für Flüchtlinge. Oft wurden die Geflüchteten von der Schweiz aber wieder zurück über die Grenze gebracht.