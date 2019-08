Vorarlberg: Asylwerber wehrte sich mit Wasserglas gegen Rückführung

Iraker wollte ablehnenden Bescheid nicht wahrhaben und bedrohte Polizisten.

Nun war es fix, der 28-jährige Iraker darf nicht in Österreich bleiben. Sein Asylantrag wurde in der zweiten Instanz endgültig abgelehnt. Er sollte von der Caritas-Unterkunft nach Schwechat in das dort befindliche Rückführungszentrum gebracht werden. Beamte der Polizeiinspektion Thüringen hatten die Aufgabe, den Mann abzuholen und die Daten nochmals zu überprüfen. Der Iraker gab vor, er müsse auf das WC. Er griff rasch nach einem Wasserglas, schlug es aufs Geländer und drohte mit dem spitzkantigen Rest. Der Beamte konnte nicht anders, als den Mann laufen zu lassen.