Ländle-Fotografen beweisen ihr Können

54. Vorarlberger Landesmeisterschaft für künstlerische Fotografie.

FELDKIRCH Die Welt durch die Linse eines Fotografen sehen kann in vielen Fällen künstlerisch, befremdlich, beruhigend oder gar aufwühlend wirken. Der Fokus jedes einzelnen ist individuell – Vorlieben ganz unterschiedlich: Architektur, Landschaft, Porträt, Astrofotografie, Tierwelt … die Möglichkeiten sind vielfältig. So auch die Ergebnisse und Aufnahmen der 54. Vorarlberger Landesmeisterschaft in Feldkirch. „Jedes Jahr können die Amateurfotografen aus Vorarlberg ihre Werke bei der Landesmeisterschaft präsentieren“, erklärt Christian Kurz, Landesvorsitzender der VÖAV. „Es ist immer wieder erstaunlich wie viele hervorragende Bilder von Teilnehmern eingeschickt werden.“ Bei der Siegerehrung im Pförtnerhaus wurde wieder bewiesen, dass sich die Ländle-Fotografen nicht zu verstecken brauchen.