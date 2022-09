Ländle-Feuerwehren beim Technical-Rescue-Training

Am vergangenen Wochenende fand bei der Firma Loacker in Götzis ein umfangreiches Training mit technischen Rettungsmitteln statt.

Götzis . Die Feuerwehr wird mittlerweile nicht mehr nur für die Bekämpfung von Feuer und Bränden gerufen, ein Großteil der Alarmierungen erfordert das Eingreifen bei den verschiedensten technischen Hilfeleistungen. So führte das Feuerwehrausbildungszentrum am vergangenen Wochenende auf dem Gelände der Firma Loacker zum vierten Mal eine eintägige Weiterbildung für Verkehrsunfälle mit hydraulischen Rettungsgeräten durch. Übungsziel war die richtige Anwendung bei einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen, sowie das Anwenden nach PKW und LKW-Unfällen.

„Die Änderungen und Ausstattungen der heutigen Fahrzeuge werden immer komplexer und verursachen neue Herausforderungen für die Feuerwehren im Einsatzfall. Vor allem neue Werkstoffe, die zwar mehr Sicherheit für die Insassen bringen, sorgen für eine spezielle Herangehensweise bei einer effizienten patientengerechten Rettung“, erklärt Wolfgang Burtscher, Leiter des FAZ. Rund 160 Feuerwehrleute von allen 26 Stützpunktfeuerwehren für Verkehrsunfälle in Vorarlberg nutzten den Übungstag in Götzis und arbeiteten auf verschiedensten praktischen Stationen und wurden auf den neuesten Ausbildungsstand gebracht.

Dazu informierten die Profis vom Hydraulik Geräte Hersteller über aktuellste technische Entwicklungen und an den Praxisstationen wurden einsatzrealistische Unfallszenarien nachgestellt und die theoretisch besprochenen Inhalte trainiert. So ging es bei den Übungen neben den bestmöglichen Rettungstechniken auch über das taktische Vorgehen im Einsatz und die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Gewohnt routiniert haben die Feuerwehrmänner- und frauen die Szenarien abgearbeitet und sind mit den neu gewonnenen Erfahrungen für den Ernstfall gerüstet.

„Eine solche Veranstaltung und Weiterbildung kann nur durch das Zusammenwirken von vielen Akteuren durchgeführt werden“, richtete Wolfgang Burtscher einen Dank an die Firma Loacker Recycling, die neben dem Gelände auch rund 30 Schrottfahrzeuge zur Verfügung stellte. Dazu konstruierten vier Lehrling von Fahrzeugbau Wohlgenannt in Dornbirn in 80 Arbeitsstunden eine Vorrichtung, die es ermöglicht Unfallfahrzeuge in verschiedenen Positionen zu beüben. Am Ende konnte Burtscher ein positives Resümee über den Übungstag ziehen: „Das praktische Arbeiten mit den Rettungsgeräten und der Informationsaustausch können beitragen, in Zukunft Einsätze noch effizienter und sicherer zu meistern“. MIMA