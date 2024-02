Ländle-Derby vor dem Playoff-Start

Im letzten Spiel des Grunddurchganges empfängt der SC SAMINA Hohenems am Samstag Abend (17.30 Uhr) die VEU aus Feldkirch.

Hohenems. Nach der zweiten Saisonniederlage gegen Kundl am vergangenen Wochenende wollen die Emser den Grunddurchgang in der Ö-Eishockeyliga mit einem Derby-Heimerfolg gegen Feldkirch beschließen. „Wir möchten jetzt natürlich in den Play Off Modus kommen und werden versuchen diesem Spiel diesen Charakter zu geben“, gibt HSC-Coach Thomas Sticha vor.

Zweite Saisonniederlage gegen Kundl

Noch in der vergangenen Woche setzte es für den Hohenemser Schlittschuh Club die zweite Saisonniederlage, und dies ausgerechnet erneut gegen die Crocodiles aus Kundl. Die beiden Teams lieferten sich dabei ein temporeiches und spannendes Duell. Die Führung der Emser durch Lukas Fritz glichen die Tiroler schnell wieder aus und gingen noch vor der zweiten Pause mit 2:1 in Führung. Im Schlussdrittel drängten die Steinböcke auf den Ausgleich, aber die Crocodiles agierten defensiv im Verbund mit Keeper Plantz stark und machten die Räume eng. Die Hausherren machten zwar das Spiel, das entscheidende Tor erzielten aber die Gäste aus dem Unterinntal. 45 Sekunden vor dem Ende traf Patrik Lithen für Kundl zum 3:1-Endstand ins leere Hohenemser Tor.

Voller Erfolg vor dem Playoff-Start

Zum Abschluss des Grunddurchganges wartet im Nachtragsspiel noch einmal das Duell mit der VEU Feldkirch. In der letztjährigen Saison war der damalige Liganeuling der große Derbyschreck für Hohenems. In der aktuellen Spielzeit hielten sich die Steinböcke allerdings in allen vier Partien schadlos und gewannen alle Derbys jeweils in der regulären Spielzeit. „Wir wollen mit einem guten Gefühl den Grunddurchgang abschließen und werden dementsprechend auftreten. Eventuell werden wir noch die eine oder andere Variante ausprobieren um für alle Fälle gewappnet zu sein“, erhofft sich HSC-Coach Sticha einen Erfolg vor dem Start in die Playoff-Phase.

