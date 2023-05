Ländle Derby im Baseball

Am Pfingstmontag treffen die Indians in Hard auf die Bulls.

Dornbirn. Die Partie am ersten Spieltag Mitte April musste wegen Dunkelheit abgebrochen werden, nun wird das Spiel am kommenden Montag, 29. Mai fortgesetzt. Die Ausgangslage ist eindeutig und aus Sicht der Indians nicht einfach.

Das Spiel befindet sich im siebten Inning, die Bulls führen 9-7. Die Dornbirner werden alles unternehmen müssen den Runner auf der dritten Base am Scoren zu hindern und anschließend in den beiden verbleibenden Innings keine weiteren Runs der Bulls zuzulassen und ihrerseits zumindest zwei Runs anzuschreiben um in der Verlängerung, den sogenannten Extra-Innings, den siegbringenden Run zu erzielen. „Ein kleiner Vorteil für uns dürfte sein, dass Bulls Pitcher Kelvis Palma bereits ausgewechselt wurde und nicht mehr eingesetzt werden darf“, erklärt Wolfgang Pschorr von den Dornbirn Indians.

Der Kampf um die vier begehrten Playoff-Plätze ist auf jeden Fall spannender wie in den letzten Jahren und am Ende kann ein Sieg den Unterschied machen. Das Spiel in Hard beginnt ab 16 Uhr im Ballpark am See. (cth)