SW Bregenz jubelt über deutlichen Derby-Sieg in Dornbirn

SW Bregenz entscheidet das erste Zweitliga-Derby der Saison vor 3.500 Zuschauern in Dornbirn klar mit 5:0 für sich.

Zum insgesamt 96. Mal trafen der FC Dornbirn und SW Bregenz aufeinander, zuletzt begegneten sich die Teams vor rund 45 Jahren in einem Pflichtspiel auf Profiniveau. Austragungsort für das erste Saison-Derby in der Admiral 2. Liga war die Birkenwiese, die seit gestern offiziell Sparkasse Arena Birkenwiese heißt.

Führung durch Brückler

Was dann folgte war viel Kampf und Krampf und ein schwacher Schiedsrichter Hameter, der zusätzlich Unruhe ins Spiel brachte. Zunächst wurde der Bregenzer Gabryel nach Kritik mit gelb-rot des Feldes verwiesen (40.), kurz vor der Pause musste Dornbirns Stürmer Tanque nach gefährlichem Spiel mit glatt Rot in die Kabinen. In der Folge sahen zudem auch Bregenz-Trainer Heraf als auch FCD-Co Ellensohn den roten Karton und wurden somit auf die Tribüne verwiesen. Schließlich ging es für die beiden Teams beim Spielstand von 0:1 in die Pause, Zeit um die aufgebrachten Gemüter ein wenig zu beruhigen.