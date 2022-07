Länderübergreifendes Treffen

Bregenz (BRK) - Bregenz und Lindau verbindet mehr als nur ihre geografische Lage am Bodensee.

Die Mitarbeiter:innen beider Städte waren in der Vergangenheit in regem Austausch, um Synergien herauszuarbeiten und daraus resultierende positive Effekte für ihre Städte miteinander abzustimmen. Sei es in den Bereichen der Mobilität, der Stadtentwicklung oder der Kultur, wurden Arbeitskreise gebildet, die länderübergreifend von beiden Seiten als befruchtend und ideenreich eingestuft werden.