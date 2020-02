Lady Di: Das bewegte Leben der "Königin der Herzen"

Lady Dis Vermächtnis wirkt auch nach ihrem Tod weiter. Mit ihrer herzlichen und charmanten Art hat sie die Herzen der Menschen im Sturm erobert. Doch sie selbst musste mit schweren Schicksalsschlägen zurecht kommen.

Am 31. August 1997 starb Lady Di an den Folgen eines tragischen Autounfalls in Paris. Die Ikone und liebende Mutter wurde mit nur 37 Jahren aus dem Leben gerissen. Gerade erst hatte sie ihr Glück gefunden, doch das Schicksal endete ihr tragisches Leben viel zu früh. Das tragische Leben von Lady Di zeichnete sich schon vor ihrer Geburt ab. Denn ein Familien-Drama sollte Diana ihr Leben lang prägen.

Als sie am 1. Juli 1961 als Diana Frances Spencer in Sandringhan als Tochter von Lord Edward John Spencer und seiner Frau Frances Ruth Burke auf die Welt kam, war sie eigentlich unerwünscht. Denn Dianas Vater wünschte sich nach dem plötzlichen Tod von Dianas Bruder John kurz nach dessen Geburt 1959 eigentlich einen Erben. Obwohl 1964 schließlich ihr jüngerer Bruder Charles Spencer geboren wurde, begleitete sie ihr Leben lang das Gefühl, nicht gewollt zu sein. Sie wuchs zu einem schüchternen und folgsamen Teenager heran.

Fluch und Segen

Nach ihrem Schulabschluss im Institut Alpin Vidematte im schweizerischen Rougemont 1978, arbeitete sie in London als Kindermädchen an der Young England School im Pimlico. Einige Jahre später sollte sie endlich glücklich werden. Doch die Beziehung zum künftigen britischen Thronfolger Prinz Charles war Fluch und Segen zugleich. Laut Gerüchten soll die Queen die beiden zusammengebracht haben. Lady Di war eine ausgezeichnete Wahl: Sie stammte aus einer er ältesten Adelsfamilien und war Protestantin.

Diese scheinbar so glücklich wirkende Beziehung baute jedoch nicht auf Liebe auf. Trotzdem gab das junge Paar am 24. Februar 1981 seine Verlobung bekannt. Am 29. Juli 1981 verfolgten Millionen Menschen weltweit, wie aus der schüchternen, jungen Frau "ihre Königliche Hoheit, The Princess of Wales" wurde.

Diana buhlte um Zuneigung

Doch das Leben am Palast entwickelte sich für Prinzessin Diana zu einem wahr gewordenen Albtraum. Dabei wollte sie doch nur von ihrem Ehemann Prinz Charles geliebt werden. Mit den Jahren distanzierte sich der Thronfolger immer weiter von seiner Frau. Sie buhlte um seine Zuneigung.

Doch selbst die Geburten ihrer gemeinsamen Kinder Prinz William und Prinz Harry konnten die auf einem wackeligen Fundament errichtete Ehe nicht retten. Diana wurde depressiv, hatte mit Bulimie zu kämpfen und stürzte sich unter anderem in eine Affäre mit ihrem Reitlehrer James Hewitt. Denn ihr Mann liebte eine andere: seine Jugendliebe Camila Parker Bowles.

Enthüllungen im Skandal-Buch

Ihre Enthüllungen im Skandal-Buch "Diana: Ihre wahre Geschichte" brachte das britische Königshaus ins Wanken. Dort erzählte sie ganz offen, wie es war, eine "Ehe zu dritt" zu führen. "Ich aß mit meinen Schwestern zu Mittag und sagte ihnen: ´Ich kann ihn nicht heiraten. Ich kann das nicht tun. Das ist absolut unglaublich.´Sie waren ganz wundervoll - und sagten: ,Nun ja, Pech gehabt, Duch (Dianas Name aus Kindertagen). Dein Gesicht ist schon auf den Handtüchern, jetzt kannst du keinen Rückzieher mehr machen."

Doch Prinzessin Diana kämpfte sich frei. Sie verfolgte neben ihren royalen Pflichten ihren eigenen Weg. Sie lehnte sich immer weiter gegen das höfische Protokoll auf. Schließlich brach die Ehe von Prinz Charles und Diana entzwei. Am 9. Dezember 1992 machte der damalige Premierminister Tony Blair die Trennung öffentlich. Sie ließen sich am 28. August 1996 scheiden. Der Palast hatte aber immer noch die Kontrolle über sie. Reisen oder Entscheidungen für ihre wohltätigen Aktivitäten musste sie von ihrer Ex-Schwiegermutter, Queen Elizabeth II., absegnen lassen.

Hetzjagd durch Klatschpresse

Sie verliebte sich wieder, und zwar in Dodi-Al-Fayed. Mit dem reichen Sohn des Besitzers des Londoner Kaufhauses Harrods konnte sie endlich wieder aufleben. Das neue Traumpaar zierte fast täglich die Titelseiten der britischen Klatschpresse. Die Hetzjagd um das beste Foto begann - mit tödlichem Ausgang ...

Nach einem romantischen Dinner in Paris wurden Dody Al-Fayed und seine Freundin in einem Auto am 30.August 1997 von Paparazzi verfolgt. Es kam zum schrecklichen Unfall.