Freund verrät: So schlecht geht es Harry wirklich

Der Neustart in Kanada gestaltet sich schwieriger als gedacht. Nacho Figueras, ein enger Polo-Freund von Harry, erklärte nun bei „Good Morning America“, wie es dem Prinzen wirklich geht.

"Er will ein normales Leben, soweit das für ihn möglich ist. Wenn 1000 Paparazzi vor deinem Haus in Kanada lauern, um ein Foto von deinem Sohn zu schießen, ist das nicht normal", so Figueras. Harry leide zudem darunter, dass viele Menschen ihn verurteilen. Der 35-Jährige möchte seine Familie beschützen. Auch Mutter Diana litt unter den Angriffen der Presse. Sie starb auf der Flucht vor Paparazzi.