Ladies Night im Westderby in der Vorarlberghalle

Alle Frauen genießen im Heimspiel der Pioneers Vorarlberg gegen Innsbruck freien Eintritt.

Eure bessere Hälfte wirft euch ständig mangelnde Kreativität oder fehlende Überraschungsmomente vor? Dann ist kommenden Dienstag eure Gelegenheit! Restaurant oder Kino kann jeder. Führt eure Herzensdame zur Abwechslung zum Eishockey in die Vorarlberghalle aus.



Das Beste dabei? Zum Valentinstag am 14.02. bekommen alle Mädchen und Frauen eine gratis Tageskarte für das Heimspiel gegen den HC Innsbruck an der Abendkassa. Diese muss persönlich an der Abendkassa abgeholt werden. Eine Alternative zum klischeehaften romantischen Abend und dabei noch Geld sparen – worauf wartet ihr noch?