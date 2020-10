Laakkonen ersetzt beim EHC den verletzten D'Alvise

Weit schwerwiegender als vorerst vermutet stellte sich die Verletzung von Lustenaus Chris D’Alvise heraus.

Der Spielgestalter aus Kuopio steht bei Coventry Blaze in der höchsten englischen Liga unter Vertrag. Durch COVID-19 wurde die Eishockey-Saison in England ruhend gestellt und somit konnte der Finne schnell nach Lustenau gelotst werden. Der 38-jährige Finne verfügt über die Erfahrung von über 480 Spielen in der höchsten finnischen Liga. Außerdem war für die Finnische U20 Nationalmannschaft im Einsatz. In den letzten Jahren spielte er in höchsten Ligen in Kasachstan, Weißrussland, Frankreich und Polen, ehe er vor der letzten Saison zu Coventry Blaze nach England wechselte.