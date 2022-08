La Café: Mobiles Café startet mit Bubble Waffles durch

Ab sofort ist ein neues mobiles Café im Ländle unterwegs. Neben Kaffeespezialitäten gibt es Florentiner und das Trend-Food Bubble Waffles.

"Gastronomie hat mich schon immer fasziniert. Das ist eigentlich das, dass ich immer schon machen wollte", erklärt der Dornbirner Unternehmer gegenüber VOL.AT. Beide Gründer haben extra in Berlin die SCA-Barista-Ausbildung absolviert.

Bubble Waffles als Highlight

Brandneue Spezialanfertigung

Der Kaffeewagen ist eine brandneue Spezialanfertigung. Erst vergangene Woche konnten Errico und Vetter ihn beim Hersteller in Deutschland abholen. "La Café" ist für Events und Veranstaltungen buchbar. Am Freitag soll das mobile Café er zu ersten Mal offiziell zum Einsatz kommen. Die beiden Gründer freuen sich auf viele Termine bei Messen, Firmenfeiern, privaten Feiern und Co.