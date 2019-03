"2 Minuten 2 Millionen" - Vorarlberger räumen im Medikamentenhaushalt auf

Neue Start Ups starten am 2. April in eine neue Folge von "2 Minuten 2 Millionen" und versuchen das Investoren-Team zu überzeugen. Unter anderem mit dabei: Claudio Errico (33) und Simon Brei (26) von PillBase aus Vorarlberg.



Claudio Errico und Simon Brei haben das weltweit erste modulare Medikamentenmanagement-System entwickelt und sorgen für Ordnung in der persönlichen Apotheke zuhause. PillBase besteht nicht nur aus einem Dispenser für Medikamente des täglichen Bedarfs, sondern verfügt auch über Aufbewahrungsfächer. An den Seiten können außerdem Notfallkarten angebracht werden. Ob die im Lustenauer Millenium Park beheimateten Unternehmer die Investoren überzeugen können, kann am 2. April auf Puls4 verfolgt werden.