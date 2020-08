L200: Pkw-Frontalkollision fordert drei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag in Reuthe. Zwei Pkw kollidierten auf der L200. Drei Personen wurden verletzt.

Die 75-Jährige geriet daraufhin ins Schleudern und kam in der angrenzenden Wiese zum Stehen. Die 53-Jährige geriet ebenfalls ins Schleudern, wobei sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegend in der Wiese zum Stillstand kam. Beide Pkw-Lenkerinnen sowie eine 41-jährige Beifahrerin im Pkw der 53-Jährigen zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit der Rettung in die Krankenhäuser Bregenz und Dornbirn eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Des Weiteren entstand Flurschaden und Schäden an einen Zaun.