Kylies Baby: Steht der Name?

Reality-TV-Star Kylie Jenner erwartet Baby Nr. 2 mit Travis Scott und beantwortet in einem Interview nun auch einige Fragen zur Schwangerschaft.

Unter anderem verriet die 24-Jährige Details über ihr Familien- und Privatleben, sowie ihren Tagesablauf. Außerdem sprach sie über ihre Erfahrungen bei "Keeping up with the Kardashians".