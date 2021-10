Kylian Mbappé: Deshalb platzte der Real-Wechsel

Nach dem gescheiterten Transfer zu Real Madrid verrät Weltmeister Kylian Mbapp´é (22) erstmals, dass er französischen Pokalsieger PSG verlassen wollte.

"Ich habe Ende Juli gesagt, dass ich gehen will", sagte der Stürmer von Paris Saint-Germain in einem am Montag veröffentlichten Interview-Auszug mit dem Sender RMC Sport. "Ich habe darum gebeten zu gehen, weil ich von dem Moment an wollte, dass der Club eine Ablösesumme erhält, um einen guten Nachfolger zu bekommen."