Kutzer: "Müssen fast ein neues Team zusammenstellen"

Die Dornbirn Bulldogs haben schon mehr als eine gesamte Stammformation verloren.

Alle Neune würde so mancher im Kegelsport sagen: Das trifft auch schon auf die Dornbirner Bulldogs zu: Bereits neun Abgänge verzeichnet der Dornbirner EC für die kommende Saison. Der Aderlass ist riesengroß, die Leistungsträger kommen der Suikkanen Truppe abhanden. Mit so einer großen Anzahl an Abgängen hat Dornbirn nie und nimmer gerechnet, aber die österreichischen Ice Hockey Liga Klubs sind auf dem Einkaufsmarkt sehr aktiv und holen neue Spieler egal wie hoch der Preis für eine Verpflichtung ist. Dornbirn muss fast einen ganz neuen Kader zusammenstellen.