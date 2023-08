"Kuss-Gate" bei der WM: Jetzt bricht sie ihr Schweigen

Der Druck auf Spaniens Verbandschef Rubiales wird nach dem Kuss-Eklat größer.

Würde der Frauen

Appelle an die Politik

Die Gewerkschaft betont, dass das Nationalteam von Persönlichkeiten vertreten werden sollte, die Werte wie Gleichheit und Respekt verkörpern. Sie richten ihre Forderungen nicht nur an den Fußballverband, sondern auch an politische Entscheidungsträger. Sie appellieren an den Obersten Sportrat, Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung, Machismus und Sexismus zu unterstützen.

Das sagt Hermoso

Nach dem Titelgewinn äußerte sich Hermoso in einem Instagram-Livestream: "Mir hat es nicht gefallen. Aber was soll ich machen?" Später veröffentlichte der Verband ein Statement, das Hermoso zitierte. Allerdings behauptete das Portal "Relevo", dass diese Aussagen ohne Hermosos Wissen gemacht wurden und sogar erfunden seien.

Gesellschaftliche Reaktionen

Ángel Torres, Präsident des FC Getafe, forderte Rubiales' Rücktritt und appellierte an Ministerpräsident Sánchez, einzugreifen. Der Kuss-Eklat ereignete sich bei der Siegerehrung nach dem 1:0-Finalsieg gegen England in Sydney und löste in Spanien eine Welle der Kritik aus. Während viele Rubiales' Rücktritt fordern, verteidigen einige Medien den Verbandschef. Die Sportzeitung AS titelte beispielsweise "Jenni lässt Rubiales fallen", was in den sozialen Medien für Diskussionen sorgte.