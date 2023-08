Kuss von spanischem Verbandspräsident sorgt bei Frauen-WM für Aufregung

Bei der Ehrung der neu gekürten spanischen Weltmeisterinnen der Frauen-Fußball-WM in Sydney gab es einen Vorfall, der für reichlich Diskussionsstoff sorgt.

Bei der Ehrung der neu gekürten spanischen Weltmeisterinnen bei der Fußball-WM in Australien gab es einen Vorfall, der für reichlich Diskussionsstoff sorgt. Spanien siegte in Sydney im Finale gegen England mit 1:0 und sicherte sich somit ihren ersten Weltmeisterschaftstitel. Doch neben der sportlichen Leistung geriet eine Aktion des spanischen Verbandspräsidenten, Luis Rubiales (45), in den Fokus der Öffentlichkeit.