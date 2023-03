Kuscheltiere übernachteten in der Stadtbibliothek

Stofftiere bekamen zum Österreichischen Vorlesetag Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen.

Dornbirn. Ganz besondere Zuhörer hatten vor Kurzem die Mitarbeiterinnen der Dornbirner Stadtbibliothek. Sie lasen Geschichten vor für Teddybären, Elefanten, Kuschelhunde und Co. Anlässlich des Österreichischen Vorlesetages hatte die Stadtbibliothek zur großen Sleepover-Party für Kuscheltiere eingeladen. Rund 50 Kinder brachten ihre Stofftiere bis 18 Uhr in die Stadtbibliothek, wo sie eine spannende Nacht in der Bilderbuchhöhle verbringen durften. Die Kinder waren schon bei der Abgabe ganz gespannt, was ihre kuscheligen Lieblinge alles erleben würden.