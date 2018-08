Kurzzeitige Nachtsperre der Montafonerbahn

Bahnfahrer aufgepasst – wegen routinemäßigen Instandhaltungsarbeiten der Montafonerbahn kommt es am Freitag, 10. August 2018, zu einer nächtlichen Bahnsperre entlang der regionalen Bahnlinie zwischen Schruns und Bludenz. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Die Montafonerbahn AG hat in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro in den Qualitäts- und Sicherheitsausbau der 13 Kilometer langen Bahnlinie von Schruns nach Bludenz investiert. Routinemäßig sind auch jetzt wieder umfangreiche Instandhaltungsarbeiten an der Bahninfrastruktur notwendig. „Deshalb werden die Abendzüge der Montafonerbahn am Freitag, 10. August 2018, ab 19 Uhr im Schienen-Ersatzverkehr geführt“, schildert mbs-Bahn-Betriebsleiter Guntram Netzer.