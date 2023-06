Kurzreise ins Altmühltal und nach Regensburg vom 29. – 31. Mai 2023

Reinold Martin hatte diesen Ausflug des Vereins Vorarlberg 50Plus OG Düns, Dünserberg, Röns und Schnifis perfekt für uns vorbereitet, konnte jedoch krankheitsbedingt nicht mit dabei sein.

Seine Aufgaben hat dankenswerterweise Otmar Berchtel übernommen.

Unsere erste Station war Mindelheim mit seinen farbenfrohen Häusern, Toren und Türmen. Dort erwartete uns im Gasthaus Post ein feines Frühstücksbuffet. Weiter ging die Fahrt über Landsberg und Dachau zur Benediktinerabtei Weltenburg an der Donau. Es ist die älteste klösterliche Niederlassung in Bayern und beherbergt auch die älteste noch existierende Klosterbrauerei. In der Klosterschenke stärkten wir uns für die anschließende Schifffahrt durch den imposanten Donau-Durchbruch, der von hohen Kalkfelsen mit fossilen Einschlüssen eingerahmt wird. In Kehlheim erwartete uns schon der Bus. Mit einem kurzen Aufenthalt in der Drei Burgenstadt Riedenburg fuhren wir nach Beilngries, wo wir im zentral gelegenen Hotel Gams für zwei Nächte unsere Zimmer bezogen und mit einem schmackhaften Abendessen den Tag ausklingen ließen.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der wunderschönen Domstadt Regensburg. Zu Fuß auf der berühmten „ Steinernen Brücke“ über die Donau in die Stadt genossen wir eine „seniorenfreundliche“ und informative Stadtführung mit „Emma“, dem Touristenzüglein. Mittagessen und ein Stadtbummel oder Dombesichtigung rundeten diesen Aufenthalt ab. Auf der Rückfahrt spazierten viele noch auf der zweitlängsten Holzbrücke Europas dem „Tatzlwurm“ über den Main-Donau-Kanal.

Am dritten Tag hieß es Abschied nehmen. Nach dem Frühstück fuhren wir durch das liebliche Altmühltal in die Bischofsstadt Eichstätt. Nach einem Spaziergang durch die sehr schöne barocke Altstadt ging es weiter nach Donauwörth an der „Romantischen Strasse“, wo wir gemeinsam zu Mittag aßen. Mit einem letzten Halt in Hörbranz kamen wir reich an wunderschönen Eindrücken und geselligem Beisammensein nach Hause.