"kurzfristig" präsentiert erstes Musikvideo

Veröffentlichung des ersten Musikvideos zu ihrem Song „Colors“ präsentierte "kurzfristig" in ihrer Heimatgemeinde Fraxern.

Fraxern. Wie VOL.AT und VN-Heimat bereits berichteten, ging die Fraxner Band „kurzfristig“ Anfang des Jahres in die Videoproduktion ihres Songs „Colors“. Eine überaus originelle Idee der Bandmitglieder Stefan Nachbaur, Julian Nachbaur, Matthias Nachbaur und Fabian Nachbaur fand in diesem Video seine Verwirklichung. In „Colors“ geht es inhaltlich darum, „das Leben zu leben, es zu anzunehmen, wie es kommt. Dies mit vielen Farben zu tun, ist besser als nur schwarz und weiß …“, so Stefan Nachbaur. Demgemäß war für die Band schnell klar, das Video muss kunterbunt werden. Gesagt – getan: Zu Jahresbeginn wurden Fans, Freunde, Familien und Bekannte zum großen „kurzfristig-Molfescht“ eingeladen. Über 2000 vorbereitete Einzelbilder wurden in großer Zusammenarbeit händisch angemalt. Diese vielfältig bunte Mischung aus Bildern wurde nun Inhalt dieser Video-Produktion.