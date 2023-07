Kurzarbeit: Das ist die Lage in Vorarlberg

Die Kurzarbeit in Vorarlberg bleibt, trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Lage in mehreren Betrieben, momentan aus. AMS-Geschäftsführer Bernhard Bereuter erklärt, gegenüber dem ORF Vorarlberg, dass es auch kaum möglich sei.

Dass die wirtschaftliche Lage derzeit herausfordernd ist, hat die Bilanz des Beschlägeherstellers Blum am Donnerstag gezeigt. Nach Rekordumsätzen in den vorigen Geschäftsjahren, hat Blum zwölf Prozent Umsatz eingebüßt. Bei der Bilanz-Pressekonferenz hieß es, dass sich das Unternehmen aber immer noch „auf einem hohen Niveau“ befinde.

Christian Zoll von der Industriellenvereinigung (IV) meint gegenüber dem ORF Vorarlberg, dass die Stimmung in der Industrie generell ziemlich düster sei. Industrie und Wirtschaftskammer werden kommende Woche die aktuelle Konjunkturprognose vorlegen, da viele Betriebe in Vorarlberg negativ in die Zukunft blicken würden. Die schlechte Auftragslage mache den Betrieben vor allem Sorgen. Zu den Betroffenen zählen zum Beispiel der Wohnbau oder die Autobranche. Zoll ergänzt, dass auch die hohen Personalkosten ein Problem seien.