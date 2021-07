Kurz sicher: "Klimaschutz geht ohne Verzicht"

Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach sich in "Vorarlberg LIVE" gegen Einschränkungen zugunsten des Klimaschutzes aus.

Klimaschutz ist derzeit großes Thema in der Politik, die Diskussion um den Ausstieg aus Verbrennungsmotoren wird immer lauter. Für Bundeskanzler Sebastian Kurz ist dies aber keine Option, wie er am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE" sagt. Er habe sogar schon gehört, dass sich einige Menschen einen "Klimalockdown" wünschen, Kurz will aber auf Innovation und Technologie setzen.