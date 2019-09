Kurz kippt nach links, Hofer rückt ihn wieder nach rechts

Ausländerwahlrecht, Multikulti, Erbschaftssteuer. Das neue FPÖ-Wahlvideo wirft ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor, dass dieser politisch immer mehr nach links abdriftet. "Gut", dass Norbert Hofer da ist, um Sebastian Kurz wieder gerade zu rücken.

Die FPÖ hat einen neuen Wahlwerbe-Spot veröffentlicht. Dieser prangert unmissverständlich an, dass ÖVP-Chef Sebastian Kurz ohne FPÖ politisch immer mehr nach links driftet.

Im Video zu sehen ist eine Wand, auf der ein Bild mit Sebastian Kurz hängt (die FPÖ suchte ein eher unschmeichelhaftes Kurz-Foto aus). Ein Offtext-Sprecher kritisiert die aktuellen politischen Links-Tendenzen der ÖVP. Ausländerwahlrecht, Multikulti, Erbschaftssteuer. Bei jedem Wort des FPÖ-Sprechers rückt das Kurzbild etwas weiter nach links. Bis es am Ende schon sehr linkslastig durchhängt.

Der "linke" Kurz

Was für ein Bundeskanzler soll das sein?

Was für ein Bundeskanzler soll das sein, fragt der FPÖ-Chef am Schluss: Ein schwarz-grüner? Ein schwarz-pinker? Ein schwarz-grün-pinker? Oder ein schwarz-roter? Die FPÖ will mit ihrer geäußerten Linkssorge ihre Wähler mobilisieren und propagiert gleichzeitig eine Neuauflage der alten Koalition.