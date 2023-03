"Kurz, halt's Maul!" Antifa-Demo gegen Ex-Kanzler in St. Gallen

Rund 70 Demonstranten versammelten sich vor dem Hotel Einstein in der St. Galler Innenstadt, um gegen Sebastian Kurz zu protestieren.

"Anti-migrantisch" und "rassistisch"

In einer Medienmitteilung hatte die Antifa die Demonstration angekündigt und Sebastian Kurz für seine politischen Ansichten kritisiert. Kurz selbst ließ die Demonstration jedoch kalt und ermäußerte sich nur knapp dazu. "20Minuten" zitiert Kurz aus einem Posting: "Kann man machen, wird aber in diesem Leben an meiner Überzeugung nichts mehr ändern, dass eine restriktive Migrationspolitik richtig und notwendig ist". Und laut dem "St. Galler Tagblatt" soll Sebastian Kurz etwas vor 22 Uhr entspannt in einen Porsche gestiegen und davongefahren sein. (VOL.AT)