Kurz-Besuch bleibt Thema im Vorarlberger Landtag

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) räumte ein, dass Fehler passiert seien, was er, auch aufgrund der ungünstigen Vorbildwirkung, "sehr bedauere".

Fehler passiert - Lehren gezogen

Verstoß gegen Corona-Maßnahmen

Die SPÖ hatte dazu im Landtag am Mittwoch eine dringliche Anfrage gestellt. Sie warf Wallner vor, die Schuld an den Ereignissen im Kleinwalsertal auf die Bevölkerung zu schieben, die unaufgefordert erschienen sei. Wallner und Kurz hatten am 13. Mai dem Kleinwalsertal einen Besuch abgestattet, der im Nachhinein für viel Entrüstung sorgte. Sowohl Kurz und Wallner als auch anwesende Schaulustige und Medienvertreter hatten sich am Rande des Arbeitstreffens wiederholt nicht an die in Coronazeiten geltenden Abstandsregeln gehalten.