Kurz: 2. Lockdown droht bei 6.000 Fällen pro Tag

Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte in einem Fernseh-Interview das Szenario für einen möglichen weiteren Lockdown in Österreich: "Die Grenze ist die Überlastung der Intensivmedizin."

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) erörterte am Montag in einem Fernseh-Interview auf Puls 24 die Lage der Nation.

Wann wird ein 2. Lockdown realistisch?

In Österreich steigen die Infektionszahlen stark an. Kanzler Sebastian Kurz erwägt deshalb einen zweiten Lockdown - entscheidend sei die Lage in den Kliniken.