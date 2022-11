Kurt Fischer: Loackers Biogas "fehlt natürlich"

Ausschreibung mit klarem Ergebnis

"Ja, natürlich freut man sich als Standortbürgermeister immer, wenn lokale Betriebe zum Zug kommen, auch bei dieser großen Ausschreibung", verdeutlicht Kurt Fischer. Die Ausschreibung habe ein klares Ergebnis gebracht und sei aufgrund des Vergaberechtes notwendig gewesen. "Jetzt gibt es dann in Zukunft eine Umladestation außerhalb von Lustenau", meint Fischer. "Das ist vielleicht ein kleiner positiver Aspekt." Etwa, was den Verkehr in und durch die Gemeinde angehe. Man werde sehen, wie das logistisch gemacht werde.

Loacker wichtiger Standortbetrieb

Die Firma Loacker mit dem ASZ Königswiesen sei "in vielfacher Hinsicht ein wichtiger Standortbetrieb". Es ergäben sich für die Gemeinde Lustenau große Vorteile durch das Knowhow vor Ort. Daher habe man großes Interesse, dass Loacker in Lustenau ein gutes Entwicklungspotential habe. "Ich hoffe jetzt nicht, dass der Verlust dieses Biogasauftrags dort einschneidende Auswirkungen haben wird", gibt Fischer daher zu verstehen. Auch, da der Großbetrieb wichtige und wertvolle Arbeitsplätze biete und dort immer wieder zukunftsweisend investiert werde.

Wertschöpfung in Deutschland

Fischer ist auch Teil des Präsidiums des Gemeindeverbandes. "Es gab ein für uns, vielleicht auch in der Dimension, überraschend klares, Ergebnis", betont der Lustenauer Bürgermeister. Sammellogistik weiterhin in der Hand einer Vorarlberger Bietergemeinschaft, "Die Verwertung, die Wertschöpfung findet in Deutschland statt", so Fischer.