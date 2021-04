Kursschifffahrt am Bodensee wird verschoben

Die Kursschifffahrt (Linienschifffahrt) am Bodensee wird aufgrund der neuerlichen Verschärfung der Covid-19 Bestimmungen in Deutschland und der bestehenden Reisewarnung weiterhin pausiert.

Vorarlberg Lines geht von einem voraussichtlichen Start der Kursschifffahrt am Donnerstag, den 13. Mai aus.

Bis dahin bieten die Vorarlberg Lines Rundfahrten in der Bregenzer Bucht sowie Gastronomiefahrten auf dem Bodensee (Captain's Brunch, Kässpätzlepartie usw.) an. Selbstverständlich immer unter Einhaltung der aktuellen Reglements. "Sicher & mit Abstand den Bodensee genießen - lautet unsere Devise. Das Jahr 2021 birgt wieder zahlreiche Herausforderungen, wir sind aber voller Zuversicht und Optimismus und reagieren stets auf die kurzfristigen Änderungen und Gegebenheiten", so der Geschäftsführer Alexandro Rupp.