Kursangebot: „Wie aus Fotos Bilder werden“

Die Kurse des Fotoclub Nenzing stießen in der Vergangenheit auf großes Interesse. Deshalb startet unter dem Titel „Wie aus Fotos Bilder werden“ eine neue Kursreihe.

Dabei wird in den ersten zwei Theoriekursen Wissenswertes zur Einstellung von Blende, Zeit und ISO vermittelt, sowie erklärt, was das Wesen eines guten Bildes eigentlich ausmacht. Im Praxisteil wird dies dann im Dorfzentrum von Nenzing umgesetzt und anschließend betrachten und besprechen die Teilnehmer im Fotoclub-Vereinslokal die von den Kursteilnehmern gemachten Bilder. „Ganz spannend wird sicherlich der Portrait-Praxisworkshop in der Alten Säge in Nenzing mit einem weiblichen und männlichen Modell in cooler Atmosphäre“, verspricht Rainer Schallert vom Fotoclub. Abgeschlossen wird die Fotokursreihe mit einem Abend mit unzählig wertvollen Tipps zur Bildverwaltung und Bildbearbeitung.

Start ist am Montag, 12. September im Rettungszentrum Nenzing – hier steht der Abend unter dem Titel Fotobasics. Eine Woche später, am Montag, 19. September wird ebenfalls im Rettungszentrum über „Das Wesen eines guten Bildes“ gesprochen. Am Samstag, 24. September findet „Fotobasics Praxis“ statt, eine Woche später, am Samstag, 1. Oktober das Thema „Portrait in der Praxis“ (Sägerei Lutz, Nenzing). Den Abschluss findet eine Einheit „Bildverwaltung und Bildbearbeitung“ am Montag, 3. Oktober.