Kurioses Sex-Treffen: Mann bleibt nackt und ohne Habseligkeiten zurück

Ein geplantes Sex-Treffen in Göppingen ist für einen 28-jährigen Mann komplett daneben gegangen. Am Samstagabend endete das Treffen für ihn nackt und bestohlen in einem Industriegebiet.

Eine Passantin entdeckte am Samstagabend einen nackten Mann in einem Busch und alarmierte die Polizei.

Der 28-jährige aus Göppingen berichtete, dass er und eine junge Frau sich über ein Kleinanzeigenportal verabredet hatten. Beide hatten sich entkleidet und ihre Kleidung im Auto der Frau deponiert, woraufhin sie vorgab, das Auto umzuparken. Stattdessen fuhr sie mit den Habseligkeiten des Mannes davon.

Frau trägt auffällige Tätowierung "no cash, no life"

Die Polizei fahndet nach einer jungen blonden Frau mit ausländischem Akzent und einer markanten Tätowierung ("no cash, no life") am linken Unterarm. Sie fuhr einen älteren Ford mit Göppinger Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei Göppingen unter der Telefonnummer 07161/632360 entgegen.