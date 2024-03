Kurioser Einsatz: Polizei rettet apathischen Hasen nach Alkohol- und Tablettenrausch

Am Sonntag stießen Polizisten in Trier auf eine skurrile Szene: In einer Wohnung lag ein apathisch wirkender, betrunkener Hase in einem Bett.

Der Einsatz begann ursprünglich mit der Meldung einer orientierungslosen Frau. Die 47-jährige Triererin konnte aufgrund starker Alkoholisierung den Weg in ihre neue Wohnung nicht finden. Die Beamten halfen der Frau und machten in ihrer Wohnung den unerwarteten Fund.

Ungewöhnlicher Fund in Trierer Wohnung

In der Wohnung der Frau fanden die Polizisten den Hasen, der offensichtlich Alkohol und Tabletten verabreicht bekommen hatte. Nach Angaben der Frau hatte sie das Tier aus einem Nachbarschaftsgarten entwendet und ihm anschließend Wodka und Tabletten gegeben. Die Beamten brachten den Hasen umgehend in eine Tierklinik, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Glücklicherweise kam der Hase mit dem Leben davon.

Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Tierschutzverstoß

Die Polizei konnte den eigentlichen Besitzer des Hasen ausfindig machen, der sich nun wieder um das Tier kümmert. Gegen die 47-jährige Frau wird wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.