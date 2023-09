Kurios: Mann stößt auf Sommerrodelbahn im Allgäu gegen Kuh

Wegen einer ausgebüxten Kuh ist die Fahrt auf einer Sommerrodelbahn am Mittwoch bei Immenstadt im Allgäu für einen 39-Jährigen im Krankenhaus geendet.

Der Mann sei auf der Anlage bei Immenstadt, unweit der Grenze zu Vorarlberg am Alpsee gelegen, in einer Kurve mit dem Tier zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei habe er sich vermutlich schwer verletzt, es bestehe der Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch.