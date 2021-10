Kürbiswoche statt Kürbisfest am Sunnahof in Göfis

Das beliebte Kürbisfest am Sunnahof in Göfis findet heuer, aufgrund der aktuellen Corona-Situation, anders als gewohnt statt.

Diese Woche (04. - 08. Oktober 2021) können Interessierte am Hof vorbeischauen, um bei der Kürbiswoche dabei zu sein. Im Gespräch mit VOL.AT meint Inklusionskoordinator Benno Scherrer, dass trotz des schlechten Wetters Anfang Woche, viele Besucher zum Hof gekommen sind. Der Eintritt sei kostenlos und der Gast müsse nur bezahlen, was er selbst konsumiere.

Die Highlights

Die Kürbiswoche hat einiges an Programm zu bieten. Unter anderem können in der hofeigenen Gärtnerei Kürbisse geschnitzt und gekauft werden. Zudem werden in der Hofgastronomie leckere Mahlzeiten rund um den Kürbis zubereitet, wie zum Beispiel Kürbissuppen. Für die Kleinen gibt es einen Traktor-Parkour, welchen sie mit einem Trettraktor bestreiten dürfen. Auch am Glücksrad können die Gäste drehen und sich einen der vielen Preise sichern. Jeder Teilnehmer erzielt einen Gewinn.