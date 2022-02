Thüringen. (sco) Die Villa Falkenhorst lud vor Kurzem zur Eröffnung einer Ausstellung mit Werken einer gebürtigen Thüringerin

“Diese Schau von Angelika Domenig ist faszinierend”, schwärmte der Landtagsabgeordnete Christoph Thoma bei der Vernissage “Kunstwerke zur Historie Douglass und Falkenhorst”. Domenig ist freischaffende Künstlerin, Designerin, Dozentin und Geschäftsführerin der AQUARYLIC GmbH in Nüziders. Mit dem Alpinraum im Vorarlberger Süden und der Geschichte der Douglass-Dynastie setzt sie sich intensiv auseinander. “Ihre Stilrichtung versucht zwei gegenüberstehende Elemente zu verbinden – einerseits die abstrakte Kunst und die abstrakte Malweise, bei der eigentlich nichts Reales und Gegenständliches mehr erkennbar ist und andererseits der Realismus, die mehr oder weniger genaue Darstellung der Wirklichkeit. Zwischen diesen beiden Gegenspielern gibt es eine riesige bunte und breit gefächerte Welt mit einer Unzahl an Abstufungen.” Mit diesen Informationen weckte der Verein Villa Falkenhorst bereits im Vorfeld der Ausstellungseröffnung die Neugier der kunst- und geschichtsinteressierten Öffentlichkeit.

“Als mich meine Schwester Angelika bereits vor zwei Jahren fragte, ob ich anlässlich ihrer Kunstausstellung in der Villa Falkenhorst die Eröffnungsrede halten wolle, sagte ich sofort mit Begeisterung zu”, erinnerte sich ihr Bruder Helmut Domenig. “Thürig” ist sein Geburtsort wie auch der seiner drei Schwestern. Dort haben sie ihre ersten Lebensjahre verbracht. Mit der Blumenegg-Gemeinde verbinden sie ganz besondere Kindheitserinnerungen. “Thüringen ist auch unmittelbar mit der Douglass-Dynastie verbunden. 1837 gründete der aus altem schottischen Adel stammende John Douglass eine Textilfabrik in unmittelbarer Nähe von hier”, blickte Helmut Domenig in der Chronik der Gemeinde 185 Jahre zurück. Nicht weit von der Fabrik entfernt wurde die stattliche Villa erbaut.

Ein Jahr später erblickte John Douglass´ Sohn, John Sholto Douglass, auf Falkenhorst das Licht der Welt. Einen überregionalen Ruf erlangte er vor allem als Pionier im Alpinismus und als Heimatforscher. Im Alter von erst 25 Jahren übernahm John Sholto die Leitung der Textilfabrik von seinem Vater. In seiner Freizeit folgte er dem Ruf der Berge. Schriftliche Berichte zeugen genauso davon wie Pflanzen- und Gesteinsfunde. “Seine Forschungen zur frühen Geschichte Vorarlbergs in den Bereichen Geologie und Archäologie finden noch heute Beachtung in der Wissenschaft”, ließ Domenig in seiner Rede aufhorchen. Gemeinsam mit seiner Frau Vanda von Poellnitz hatte der Industrielle vier Kinder. Er und sein Schwiegervater leisteten bei der Gründung des Landesmuseumsvereines und der Entstehung der protestantischen Gemeinde im Ländle vollen Einsatz.