Kunstvolle Tage in Lauterach

Heute Abend, 24. April beginnt die Gemeinschaftsausstellung "Marokko" der Künstler Heinz Hofer, Ute Mangold & Regina Wuschek in der Alten Seifenfabrik und am kommenden Samstag, 27. April die neue Ausstellung im Rohnerhaus.

Drei regionale KünstlerInnen stellen ihre Aquarelle aus. Alle drei waren viele Male in diesem zauberhaften Land, mit den sonnendurchfluteten Städten und Landschaften. Eine Geschichte in Farben von Blau bis Orange.

Zum 80. Todestag von Rudolf Wacker, dem großen Künstler der Zwischenkriegszeit aus Bregenz richtet Alwin Rohner in seinem Museum „Kunst im Rohnerhaus“ zu seinem Gedenken eine ganz besondere Ausstellung aus. In den Tagebüchern von Rudolf Wacker sind unzählige Briefwechsel und Zusammenkünfte mit Künstlerkollegen und Freunden vermerkt. Seine offene, liberale Einstellung zur Vorarlberger Kunstgemeinde, die Mitgliedschaft in der Künstlervereinigung „Der Kreis“ sowie seine ehrenamtliche Mithilfe darin, brachten ihm Anerkennung und Freundschaften. Alwin Rohner ist überzeugt, dass sein Freundeskreis und seine unbändige Neugier auf alle künstlerischen Richtungen der Zeit ihm die Kraft zum Ausharren gegeben hat. So war es naheliegend, Die Werke von Wackers Künstlerkollegen und Freunde den Werken von Wacker selber entgegenzustellen und als gemeinsame Ausstellung zu zeigen. Die Ausstellung soll auch eine Hommage an diesen großen bedeutenden Künstler sein.