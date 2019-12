Kunstvolle Krippen für den Advent

Krippenbauverein Fellengatter zeigte einmal mehr Krippen in ihrer schönsten Pracht

Anna und Jonas Niederegger gestalteten eine wunderschöne Kinderkrippe in idyllischer Natur inklusive Bachbett und Bäumen. F ranka Bertsch baute eine orientalische Krippe mit filigran gestaltetem Brunnen und schönem Holzdach. Auch Ivo Hartmann nahm am Kinderkrippenkurs bei Hermann Morscher teil und baute eine bezaubernde Krippe vom Grundriss über die gezeichneten Pläne bis zur Fertigstellung.

Die Krippenbaukunst wird in Frastanz dank des Krippenbauvereins Fellengatter, der in der größten Parzelle der Marktgemeinde seine Wurzeln hat, seit 60 Jahren gepflegt. Vorarlbergs viertältester Krippenbauverein wurde 1958 von Leonhard Jutz gegründet. Heute zählt der aktive Verein mit Obfrau Carmen Lassnig und Vizeobmann Rene Meier über 60 Mitglieder und ist in der Vorarlberger Mittelschule Frastanz untergebracht. HE