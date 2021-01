Kunststoss: Christoph Domig verwandelt eine direkte Ecke

Die Rothosen verloren den ersten Test in Vaduz mit 1:5

Eine Stunde lang hielt Zweitligist FC Mohren Dornbirn im ersten Test beim Tabellenletzten der Schweizer Super League FC Vaduz ein 1:1-Remis. In der letzten halben Stunde kassierten die Rothosen aber noch vier Gegentore und verloren die erste Formüberprüfung im Fürstentum Liechtenstein mit 1:5. Außer Kapitän Franco Joppi (Urlaub) und den verletzten Deniz Mujic , Marcel Krnjic und Adem Draganovic brachte Coach Markus Mader den gesamten Kader zum Einsatz.

Mit dem 20-jährigen Doppelstaatsbürger Amel Rustemoski und dem Deutschen Stefan Wächter (23) waren auch zwei Testspieler über 60 bzw. 90 Minuten im Einsatz. Ob einer der beiden Spieler einen Vertrag in Dornbirn erhält, steht noch in den Sternen. „60 Minuten hat meine Mannschaft den höherklassigen Profiklub voll gefordert und lieferten eine starke Leistung ab. Durch die Veränderungen im Kader in der Schlussphase ging das Spielsystem einwenig verloren. Der Sinn und Zweck wurde aber erfüllt.