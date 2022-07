kunstKinderKunst als Workshop

Interessiert zeigten sich die Volksschüler der dritten Klasse der Volksschule Tschagguns dieser Tage an der Ausstellung „Von Schmelzen und Schwinden“ im Kunstforum Montafon

Dabei hatte das Ehepaar Helene und Franz Rüdisser die Kids zu einem ganz speziellen Workshop in das Kunstforum eingeladen. Unter dem Motto „kunstKINDERkunst“ erläuterten die beiden Pädagogen den Kindern diverse Bilder, die die Kinder selbst ausgesucht hatten und als ihr „Lieblingsbild“ der Ausstellung bezeichneten. Anschließend durften die Volksschüler sich noch selbst als Künstler betätigen, indem sie in einer Gruppenarbeit ein Bild mit Text zum Thema malten. Alles in allem war der Kunstworkshop eine tolle Erfahrung für die Kinder, die sich an diesem Vormittag sehr intensiv mit der Ausstellung auseinandergesetzt hatten.