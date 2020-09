Kunsthaus Bregenz in der Johanniterkirche – Tradition trifft Moderne, Kopie trifft Original, Digitales trifft Greifbares

Das Kunsthaus Bregenz und die Johanniterkirche Feldkirch beleben ihre langjährige Zusammenarbeit mit einer Installation des österreichischen Künstlers Oliver Laric. Larics »Standbild«, eine modifizierte, im 3D-Drucker geschaffene Skulptur des Königs Theoderich von 1513 ist ab Samstag, 26. September, in der Johanniterkirche Feldkirch zu sehen.

Oliver Larics‘ Standbild ist die modifizierte Version einer Statue von König Theoderich. Das Original von 1513, ein Bronzeguss von Peter Vischer d. Ä. nach einem Entwurf Albrecht Dürers, steht als eine von 28 Figuren Wache am Grabmal Kaiser Maximilians I. in der Innsbrucker Hofkirche. Laric ließ die überlebensgroße Statue in 3D scannen und entfernte Elemente wie Schild, Axt, Schwert und Schnauzer. Die tänzerisch leichte, zum Teil durchscheinende Skulptur wird erstmals in der Johanniterkirche Feldkirch ausgestellt.