Kunsthandwerksmarkt bringt Handgemachtes nach Feldkirch

Wunderbare Werkstücke: Am Samstag, 4. Juli, verwandelt sich die Feldkircher Innenstadt in einen kunstsinnigen Marktplatz. Von 9 bis 17 Uhr präsentiert der Kunsthandwerksmarkt „Weibliche Welt“ bei freiem Eintritt handgemachte Unikate.

Schönes, Edles, Lustiges, Praktisches für Kind und Kegel, Haus und Garten, Körper und Geist. Was das Dekoherz begehrt: Beim Kunsthandwerksmarkt „Weibliche Welt“ am Samstag in der Feldkircher Innenstadt werden alle fündig, die Handgemachtes schätzen.