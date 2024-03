Kunsthandwerk und Kulinarik

Geschäftsführerin Themel von „hees & friends“ lud zum zweiten Kunsthandwerksmarkt

Die 40 Aussteller aus nah und fern luden zum Stöbern und Staunen, zum Feilschen und Informieren sowie zum Kontakte knüpfen ein. Eva Themel vom Geschäft „hees & friends“ hatte den zweiten Kunsthandwerksmarkt wieder mit Bravour organisiert. „Dieses Jahr war das Interesse enorm groß und die Plätze auf der Kulturbühne waren im Nu gebucht“, erzählt Themel. Das habe sie die Idee gehabt auch den Parkplatz zu bespielen. „Der Wettergott macht dieses Jahr auch voll mit und darüber bin ich auch wirklich froh“, so die umtriebige junge Geschäftsinhaberin. Doch viel Zeit zum Plaudern hat sie nicht, denn auch an ihrem Verkaufsstand ist wirklich viel los und sie kommt mit den Aufzeichnungen für diverse Bestellungen fast nicht nach. Auch viele Einheimische, die ausgefallene Dinge in liebevoller Handarbeit herstellen, waren vor Ort und zeigten ihr handwerkliches Geschick. Und so entstand ein bunter Mix und die zahlreichen Besucher schätzten auch das eine oder andere Schwätzchen an einem der vielen bunten Verkaufsstände.