Auch der diesjährige Kunstmarkt im besonderen Ambiente am Lochauer Kaiserstrand beeindruckte und begeisterte die zahlreichen Besucher, Jung und Alt.

Auch der diesjährige Kunstmarkt im besonderen Ambiente am Lochauer Kaiserstrand beeindruckte und begeisterte die zahlreichen Besucher, Jung und Alt. ©Schallert

Auch der diesjährige Kunstmarkt im besonderen Ambiente am Lochauer Kaiserstrand beeindruckte und begeisterte die zahlreichen Besucher, Jung und Alt. ©Schallert

Kunsthandwerk im prächtigen Ambiente am Lochauer Kaiserstrand

Lochau. Herrliches Sommerwetter, spezielles Kunsthandwerk und das besondere Ambiente hier am Lochauer Kaiserstrand begeisterte auch in diesem Jahr beim bereits „7. Kunstmarkt am Bodensee“ wieder hunderte Besucher aus nah und fern.

An zwei Tagen präsentierten hier Künstler aus ganz Deutschland an ihren dekorativ gestalteten Ständen außergewöhnliche Produkte und kreative Accessoires, alles handgefertigte Stücke aus den vielfach eigenen Werkstätten. Dabei waren Töpfer, Bürstenmacher oder Seifensieder, dazu gab es Edles aus Walk, Schmuck, Gemälde oder Unikate aus Holz, Stein, Metall oder Keramik. Der Kaiserstrand wurde zur großen Bühne des Kunsthandwerks.