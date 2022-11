Kunsthandwerk im Freudenhaus Lustenau

Der Kunsthandwerksmarkt lud am Wochenende zur Ausstellung ins Freudenhaus nach Lustenau.

Lustenau. Eine ganz besondere Stimmung herrschte vergangenen Samstag und Sonntag im Freudenhaus. Zwei Tage lang verwandelte sich die Lustenauer Kulturstätte in einen Ort für Kreative. Bereits zum zweiten Mal begrüßten Roman Zöhrer und Lisa Marie Berkmann vom Caravan-Team den Kunsthandwerksmarkt in ihrem Haus. Nach dem schönen Erfolg im Frühling, stand der zweite Markt ganz im Zeichen von Weihnachten und die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die am Wochenende ins kreative Freudenhaus strömten, waren wieder ganz angetan von den liebe- und kunstvoll gestalteten Produkten.

Künstlerinnen und Künstler des Kunsthandwerksmarktes präsentierten dabei im stimmungsvollen Ambiente wieder eine Vielfalt an Handwerksarbeiten. Vom alten Christbaumschmuck und Krippenfiguren, Porzellan- und Glasarbeiten, selbstgemachten Nudeln, Chutneys und Naschereien bis zu kunstvoll gestalteten Papierarbeiten, flotten Pyjamas oder hochwertigen Pfeffermühlen – die Gäste hatten sozusagen die Qual der Wahl an schönen Dingen. Nach erfolgreichem Einkauf nutzten viele die Gelegenheit, an der Freudenhaus-Bar mit einem Gläschen auf die Weihnachtszeit anzustoßen und ein Stück Kuchen zu genießen. „Wir sind überwältigt, wie viele Leute wieder den Weg ins Freudenhaus gefunden haben und freuen uns mit den Ausstellern, dass ihre Arbeiten so großen Anklang finden. Wir haben viel positives Feedback von den Besuchern erhalten“, zeigte sich auch Gastgeber Roman Zöhrer begeistert. (cth)